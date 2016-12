Ibrahimovic chiama Galliani: pace fatta dopo un anno e mezzo

12:48 - Le ormai superate frizioni societarie, che hanno portato Adriano Galliani a minacciare le dimissioni, hanno riavvicinato - un po' a a sorpresa - l'amministratore delegato rossonero e Zlatan Ibrahimovic. I due non si parlavano da luglio 2012, quando lo svedese venne ceduto al Psg. Ibra, che non aveva alcuna intenzione di lasciare Milano, la prese male, ma in questi giorni ha chiamato il dirigente rossonero per manifestargli la propria vicinanza.

"Fra le tante chiamate di questi giorni, ne ho ricevuta una anche da Zlatan - ha raccontanto Galliani dopo la partita di Catania -. Mi ha detto che gli dispiaceva per la situazione e che mi vuole bene. Non mi aveva più parlato perché era arrabbiato, in quanto gli avevo promesso che sarebbe rimasto. E' una telefonata che mi ha fatto molto piacere".