Honda, Rami e non solo. Il Milan 2014 sarà diverso

12:33 - La ferita del derby fa male, molto male. Vero che il Milan è la sola squadra italiana in Champions League. Vero che è in corsa per la Coppa Italia. Ma è vero, purtroppo, che la classifica di Serie A è troppo al di sotto dei minimi prevedibili. A cinque punti dalla salvezza, dopo metà campionato. Non può essere.

Il futuro rossonero è il 6 gennaio. Ovvero il mercato d’inverno che darà ad Allegri le occasioni per rifare la squadra, migliorarla. E l’occasione per cambiare strada e strategia, questa non funziona; rifare soprattutto il centrocampo che è la zona in cui i rossoneri soffrono; e la difesa, dove manca un leader.



Per il centrocampo, l’arrivo di Honda è garantito, quello di Nainggolan probabile. Con due centrocampisti così, più Montolivo e Kakà l’assortimento è (dovrebbe essere) garantito, forza e qualità, capacità di costruire e di “rompere” il gioco altrui.

In difesa, Rami. Non molto conosciuto, ma - si spera - all’altezza delle attese per dare alle retrovie rossonere quella tranquillità che fin qui è mancata anche per via delle rotazioni continue, imposte da malanni e anche da problemi di qualità.

Per chiudere, l’attacco: stante il problema-Matri, irriisolvibile fino prova contraria, il recupero di Pazzini potrà dare a Balotelli l'aiuto di cui Balo ha bisogno. Perché la responsabilità totale dell’attacco non è ancora nelle corde di SuperMario e la sua involuzione delle ultime settimane, raramente decisivo, ne è la conferma. Poi Allegri dovrà anche risolvere il mistero El Shaaravy e quello legato a Robinho, al di là degli infortuni. Misteri, appunto. Ma col mercato che “regala” qualcosa, anzi molto, è normale vedere meglio il 2014.