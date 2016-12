Hamsik non si dispera: "Siamo solo all'inizio"

15:45 - Dopo la brutta prestazione contro la Juventus, Hamsik torna a parlare del match: "Questa era una partita molto importante, ma non decisiva. Ci dispiace per la sconfitta, ma dobbiamo guardare avanti, il campionato è ancora lungo. Fortunatamente la Roma ha pareggiato ed è ancora vicina". Nonostante l'inizio di stagione deludente, lo slovacco non demorde: "I giochi sono aperti, in primavera sia la Roma che i bianconeri dovranno affrontarci".

Il centrocampista slovacco, impegnato venerdì con la nazionale contro la Polonia, precisa che il suo scarso stato di forma non dipende dai troppi impegni: "Negli ultimi anni mi sono abituato ad un programma di allenamento impegnativo. Inoltre, è meglio giocare che allenarsi", ha aggiunto Hamsik con un sorriso.