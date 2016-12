Greenpeace all'attacco: sospesa Basilea-Schalke 04 

18:06 - Basilea-Schalke 04 di Champions League è stata sospesa per diversi minuti a causa di una protesta messa in atto dall'associazione Greenpeace. Quattro attivisti si sono calati, a partita in corso, dal tetto del St. Jakob Park con un mega striscione contro la Gazprom (sponsor dei tedeschi) che vorrebbe sfruttare le risorse petrolifere nell'Artico: "Don't foul the artic".