Giuseppe Rossi, bomber a sorpresa: è il re della Serie A

10:17 - Fiorentina-Juventus ha consegnato alla Serie A il suo nuovo re del gol: Giuseppe Rossi. Dopo la storica tripletta con i bianconeri che ha fatto esplodere il Franchi, con otto reti in otto giornate Pepito è infatti il capocannoniere del campionato. Un gol ogni 70' per il bomber viola che, arrivato a Firenze come una scommessa, ha fatto subito scordare l'addio di Jovetic e tornare in mente i vecchi fasti delle "mitragliate" di Batistuta.

Dopo la rottura dei crociati, in pochi pensavano che Rossi sarebbe tornato lo stesso. E invece Pepito l'americano, dopo mesi di paziente recupero, ha sorpreso tutti ed è partito col botto in questa stagione, lanciando la Fiorentina e convincendo anche Prandelli. Finora il bomber viola ha segnato nove reti, otto in campionato e una in Europa League. Un bottino importante, considerato il minutaggio. Conti alla mano, infatti, in totale Rossi è andato a segno ogni 77', risultando spesso letale nell'area piccola.



Col suo sinistro accarezza la palla, mira e colpisce con precisione. Ne sa qualcosa Buffon, che domenica ha dovuto raccogliere dalla rete tre perle del pupillo di Montella. Giuseppe, del resto, ha un feeling particolare con il gol. E lo dimostrano le statistiche. Finora in carriera ha giocato 282 partite e segnato 113 reti, un gol ogni 2,5 match circa.



Nel dettaglio, il bottino più recente di Pepito recita 10 centri col destro, 52 col sinistro, 27 su rigore e solo tre di testa. Il resto (21 reti) non trova ulteriori dettagli. Preferisce segnare tra il 16'-30' e oltre il 75', nei momenti cruciali del match, mostrando grande concentrazione quando conta. Un dettaglio non da poco per chi è chiamato a decidere le partite a suon di reti. Prandelli ormai lo considera un punto fermo dell'Italia che andrà in Brasile. E fa bene. A questo ritmo, infatti, a fine campionato Pepito potrebbe superare quota 30 gol. Impossibile fare a meno di lui a Rio.