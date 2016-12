Giovedì ore 8, sbarca Thohir. Comincia l'era della nuova-Inter 

12:51 - Alle 8 di giovedì mattina, scalo di Malpensa, atterra un Boeing che arriva da Giakarta. E da lì per Erick Thohir e soprattutto per l’Inter comincia un’altra vita, un’altra storia. Da Moratti a Thohir, saranno tre-quattro giorni pieno di tutto. Riassumiamo: giovedì a mezzogiorno l’incontro Thohir-Moratti; quindi il vertice fra le parti, ovvero i legali, per mettere a punto le carte da portare il giorno dopo in assemblea; venerdì mattina alle 10,30 l’assemblea dei soci dell’Inter, per la ratifica del trasferimento delle azioni, il 70 per cento al gruppo indonesiano e il 30 che rimane alla famiglia Moratti.

Quindi, nel pomeriggio, l’incontro in sede con tutti i dipendenti e poi coi vertici della società, compreso anche Walter Mazzarri. Il programma di lavoro prevede, anche, un summit di calciomercato per stabilire quali siano le priorità per la squadra e per il tecnico a gennaio: un attaccante e un esterno, forse anche due.



Sabato mattina poi Thohir accompagnato da Moratti sarà ricevuto a Palazzo Marino dal sindaco, Pisapia. E nel pomeriggio vedrà per la prima volta gli impianti della Pinetina e poi l’Inter in campio contro il Chiasso, una amichevole che è (quasi) organizzata apposta per il nuovo padrone del club nerazzurro. Il programma delle giornate successive non è stato ancora fissato, Thohir dovrebbe restare a Milano almeno fino a lunedì-martedì.



Il tema-mercato, in questo momento e per gennaio, prevede l’arrivo di un attaccante che possa sollevare Mazzarri dalla continua emergenza (Milito out, Icardi frermo, Belfodil in difficoltà): la voglia di arrivare a Gilardino è concreta e al contempo difficile; meno complicato Rolando Bianchi, del Bologna; per l’esterno, il nome di Vrsaljko, seguito sia nelle gare col Genoa sia in quella della sua Nazionale.



Per quel che riguarda la carica di presidente, tutto è nelle mani - e nella volontà - di Massimo Moratti. E comunque è una decisione che verrà presa soltanto ai primi di dicembre,