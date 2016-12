Gilardino, Cerci e Toni: la forma è Mondiale

"Se il Mondiale si giocasse oggi, Totti sarebbe sicuramente tra i convocati". Così il ct della Nazionale, Cesare Prandelli, aveva sottolineato il momento di forma dell'attaccante della Roma prima dell'infortunio. Ma il "Pupone" non è solo: se Cerci e Gilardino a suon di gol sperano nella riconferma del ct, continua l'ascesa di Luca Toni che a Verona sta vivendo una seconda giovinezza. A duecento giorni abbondanti dal Mondiale, sperare costa poco.

Solo teoria e fascino dei numeri ma questi, si sa, non mentono. A segno tutti e tre nell'ultimo turno di campionato, Cerci, Gilardino e, appunto, Toni sono i migliori bomber di questo finale di 2013. Il conto diventa ancora più attivo se si considerano gli assist. Cerci, per esempio, è l'italiano che ha segnato di più e con i suoi gol, già sette, conditi da tre assist, sta trascinando il Torino in zone di classifica più tranquille. Un posto per lui Prandelli lo tiene caldo, ma non è al sicuro. Forse anche per questo il rendimento dell'esterno sta tenendo standard altissimi.

Sorprende un po' di più, invece, l'inizio stagionale di Luca Toni. Un attaccante puro sangue che non sembra avere intenzione di abdicare verso compagni più giovani. La Nazionale per lui è un capitolo chiuso, almeno così sembra, ma tutto può essere. Con il gol alla Sampdoria, raccoglitore perfetto dell'essenza della punta modenese, goffa finché vuoi ma letale in area di rigore, Toni ha timbrato il cartellino per la quarta volta in otto partite, ma arricchendo il tutto con una spruzzata di quattro assist che lo rendono uno dei giocatori più decisivi di tutto il campionato. E il Verona vola.

Infine c'è il solito Gilardino, match winner per il Genoa contro il suo ex Parma. Il Gila ha suonato il violino quattro volte in questa stagione, facendo reparto praticamente da solo. Insomma, tra Cerci e la vecchia guardia Toni-Gilardino, già presente per dirla breve nel 2006 in Germania, c'è gente con voglia, pronta a stupire e a ritagliarsi quel posto in Nazionale che pochi mesi fa sembrava chiuso o comunque scomodissimo. Notizie positive, certo, per Prandelli. Ma nemmeno troppo. Lo scarso ricambio generazionale e la forma approssimativa di uomini chiave come Balotelli e Osvaldo, potrebbero preoccupare. Potrebbero, appunto, visto che mancano ancora più di 200 giorni. Per emergenze chiamare Luca Toni, oltre a Totti.