Ghirardi rivela: "Cassano vuole andare ai Mondiali"

15:47 - "Cassano avrebbe voglia di fare un Mondiale prima di finire la carriera, il modo migliore è impegnarsi come sta facendo ora e avrà le sue ciance". Così il presidente del Parma, Tommaso Ghirardi, ha commentato la situazione dell'attaccante in vista dei prossimi campionati del Mondo. Ghirardi ha poi commentato la situazione della squadra in vista del mercato di gennaio. "Purtroppo oggi far calcio è impossibile, mi trovo a ricevere complimenti perché troviamo giocatori che fanno molto bene, ma poi siamo obbligati a venderli. Vale per Parolo come per altri. Non è che io desidero cedere i giocatori, ho la necessità perché manca assistenza a chi fa calcio. Non siamo disperati, la società è sana ma nell’arco di una stagione davanti ad offerte importanti siamo obbligati a farlo, anche se preferirei il contrario".

Poi su stadi e tasse ai procuratori. "Se vogliono rovinare il calcio italiano ci stanno facendo di tutto, non sono capaci a fare una legge sugli stadi e si inventano tasse sui procuratori. Ci si dimentica che diamo lavoro a migliaia di persone, siamo controllati da enti di certificazione . Così il calcio in Italia non ci sarà più".