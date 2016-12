Getafe, Marica cambia nome: il cognome significa "checca"

19:50 - Nel calcio lo sfottò è una regola che fa parte del gioco, ma non deve essere simpatica per un giocatore con il cognome ambiguo. E' quanto accaduto all'attaccante romeno Ciprian Marica, accasatosi da svincolato al Getafe, squadra di Madrid. Il suo cognome infatti in 'castellano' significa l'equivalente italiano di "checca". Da lì la decisione di indossare la maglia numero 9 con la scritta "Ciprian". La comunità romena in Spagna non ha gradito.