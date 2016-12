Germania, operato Sami Khedira: ottimismo sul recupero per i Mondiali

10:14 - Intervento perfettamente riuscito per Sami Khedira. Il centrocampista della Germania e del Real Madrid è stato operato al legamento crociato del ginocchio e, stando al medico della nazionale tedesca, potrà essere disponibile per la fase finale della Coppa del mondo in Brasile. "L'intervento è andato bene - ha spiegato il dottor Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt -. Ora speriamo che Sami torni ad allenarsi in vista della Coppa del mondo".



Il buon esito dell'operazione, avvenuta in una clinica di Augusta, è stato confermato anche dal Real Madrid. Già pianificato il piano di recupero del giocatore. "Nelle prossime tre settimane Khedira seguirà uno iter specifico, in modo da guarire nel miglior modo possibile", si legge sul sito dei Blancos.



Periodo non certo felice per la squadra di Ancelotti, che ora deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo, dove rimane il solo Xabi Alonso, rientrato da poco dopo cinque mesi di stop e uscito malconcio dall'amichevole vinta dalla Spagna con la Guinea Equatoriale. Dopo il grave infortunio subito nell'amichevole nell'amichevole contro l'Italia, stando alle previsioni dei medici, il centrocampista tedesco dovrebbe restare lontano dal campo per circa sei mesi.