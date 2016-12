Germania, Loew: "L'Italia è un avversario unico"

19:38 - Ammirazione, rispetto e un pizzico di provocazione. Il ct della Germania, prossimo avversario in amichevole dell'Italia, Joachim Loew ha parlato degli azzurri: "L'Italia è una squadra furba, sono artisti dell'illusionismo. Non ci potrebbe essere un avversario migliore a novembre perché è una nazionale unica al mondo. Quando pensi di avere il controllo del gioco, ti sorprende". Poi un avviso a tutti: "Nessuno ha il posto assicurato".

Il commissario tecnico tedesco ha dovuto difendersi dalle accuse interne sullo stile di gioco: "Non siamo il Bayern Monaco né il Borussia Dortmund - ha sbottato -. Noi siamo la Nazionale tedesca e abbiamo il nostro modo di giocare". Poi ha parlato della situazione infortunati: "Klose non sarà in grado di giocare e starà fuori 2-3 settimane per il problema alla spalla. Mertesacker invece resterà a Londra per ora, si unirà a noi settimana prossima. E' un peccato per Gomez e Klose, ma ho altri giocatori di livello. A tutti ho detto che non ci sono molte partite da giocare da qui al Mondiale e tutti devono sentirsi titolari, ma se qualcuno pensa di avere il posto assicurato si sbaglia".Quella contro l'Italia sarà la 100ma panchina di Loew: "Non poteva esserci avversario migliore - ha assicurato -. Sono una squadra unica che riesce a gestire, cambiare ed aggiustare il loro gioco come nessun'altro. Quanto pensi di avere in pugno la partita, spuntano fuori e cambia tutto".