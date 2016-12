Germania: la polizia arresta un maiale con la sciarpa e lo stemma dell'Hannover

16:48 - Un curioso episodio si è verificato nella notte di mercoledì ad Hannover. La Polizia tedesca è dovuta infatti intervenire per arrestare un...maiale. Il suino, che si muoveva per la città della Bassa Sassonia, indossava una sciarpa verde e aveva disegnato su un fianco il numero 96. I tifosi dell'Eintracht Braunschweig avevano liberato l'animale, anticipando ironicamente, ma non troppo, il derby che si giocherà venerdì sera contro i cugini dell'Hannover.

Del resto sarà questa la prima sfida che si disputerà fra le due rivali in 37 anni. Sfida che, a giudicare dalle premesse, si preannuncia caldissima.