Genoa, Matuzalem guida ubriaco di notte: patente ritirata

13:02 - Ubriaco, guidava la sua Maserati Coupé con a bordo la madre e un amico. Francelino da Silva Matuzalem, centrocampista del Genoa, la scorsa notte (intorno alle 2.30) è stato fermato sul lungomare di Arenzano da una pattuglia dei carabinieri. Sottoposto al test dell'etilometro, il 33enne brasiliano è risultato avere un tasso alcolemico di 1,9, ovvero tre volte sorpa al limite consentito dalla legge.

Per il calciatore brasiliano è scattata immediatamente la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell'auto e il ritiro della patente.