Genoa, Gasperini: "Sono tornato a casa"

11:40 - "Sono tornato a casa". Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tornato a sedersi nuovamente sulla panchina del Genoa, sulla quale era già stato dal 2006 al 2010, a seguito dell'esonero di Fabio Liverani all'indomani della sconfitta di Marassi contro il Napoli: "Sulla scelta di tornare in rossoblù non ho fatto calcoli - spiega il neo allenatore - ma hanno pesato solo i sentimenti. Parlando con il presidente Preziosi ho capito che c'era l'esigenza di una svolta e non potevo tirarmi indietro". Il tecnico racconta poi le sue prime impressioni sulla squadra: "L'ho trovata un po' indietro. Deve trovare ancora la sua dimensione, ma la rosa è ampia. Comunque quello che conta è mettere al primo posto l'interesse del Genoa e da adesso in poi bisogna tirare giù il freno a mano e avere più coraggio". Una battuta anche sulla sua prima esperienza genoana: "Se possibile sono ancora più motivato di allora - assicura Gasperini -. Vorrei avere lo stesso coraggio e la spensieratezza di quei tempi". Infine il tecnico rossoblù svela un retroscena relativo al passato: "Se nel 2010 sono stato vicino ad andare alla Sampdoria? Non c'è stata nessuna trattativa - racconta Gasperini - ma ci fu apprezzamento vero da parte della famiglia Garrone e io contraccambiai".