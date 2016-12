Gattuso-scommesse, la accuse si sgonfiano 

20:54 - Ruolo marginale, tredici sms di Bazzani ai quali non ha mai risposto, tanto da non rendere necessario un immediato colloquio coi magistrati. Su Gennaro Gattuso, lo scrive il Corriere dello Sport, la bufera del caso-scommesse perde di consistenza e, appunto, il coinvolgimento dell’ex rossonero sarebbe molto, molto relativo. Se non ininfluente.

Sono le prime indicazioni che filtrano dal Palazzo di Giustizia di Cremona, raccolte nelle ultime ore e che fanno seguito alle pesanti parole di Gattuso (“Se trovano qualcosa su di me, mi uccido in piazza davanti a tutti”), nonché alle richieste dei suoi legali che hanno chiesto un immediato chiarimento ai magistrati. Tanto che in questo fine settimana è già pronta l’istanza per chiedere che i pm ascoltino “Ringhio”, come lui stesso ha invocato subito dopo la notifica dell’avviso di garanzia.

E la bufera mediatica? Gattuso la sta affrontando con grande dolore e con grande determinazione, dicono i suoi legali. E lo ha detto lui stesso. La solidarietà di tutto il mondo del calcio, ne è uan testimonianza.