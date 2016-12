Gattuso: "Non ho mai fatto niente. Se trovano qualcosa, mi uccido" 

12:47 - "Sono arrabbiato e offeso", così Gennaro Gattuso parla del suo coinvolgimento nello scandalo Calcioscommesse in un'intervista esclusiva per Sportmediaset. Carlo Pellegatti, che lo ha incontrato a Milano alla stazione centrale di rientro da Napoli, racconta di un Gattuso amareggiato, ma determinato a dimostrare la sua innocenza: "Sono sereno e vado a chiarire tutto. Non voglio avere macchie sulla mia carriera. Non ho mai scommesso in vita mia".

"E' una roba assurda e incredibile perché non so cosa vogliano da me. Io non so cosa significhi truccare una partita, non saprei nemmeno da dove cominciare. Adesso vediamo cosa succede ma sono certo di chiarire tutto", ha detto Gattuso rispondendo alle domande di Carlo Pellegatti.



All'ora di cena, poi, ecco ancora Rino Gattuso intervistato da Sportmediaset, in esclusiva. E le sue parole sono molto più forti di quelle pronunciate al suo arrivo a Milano, a mezzogiorno.

"Io voglio chiarire la mia posizione, voglio parlare ai Giudici e spiegare tutto quello che so. Perché se trovano che io ho fatto qualcosa di sbagliato nella mia professione, sono disposto ad andare in piazza e a uccidermi davanti alla gente. Non avrei più il coraggio di guardare in faccia nessuno. E queste cose le dico col cuore".

Capito, il suo stato d'animo? "Devo avere la possibilità di chiarire la mia posizione. In tanti anni di calcio ho cercato di fare tante cose buone, ho costruito la mia cerriera su impegno e sacrificio. ho donato un milione e mezzo di euro a una Fondazione, ho cercato sempre di fare del bene. E poi? Poi vado a vendere le partite? Ma dai, non ha senso, non esiste".

Quando ha saputo del coinvolgimento? "Mi trovavo a Napoli, sono venuti i poliziotti. Sono andato in Questura, ho firmato alcune carte. Una roba assurda, mi trovo dinanzi a una faccenda assurda. Io di scommese non so niente, non so come si fa, non mi mai venuto in testa niente. Spero che la magistratura mi ascolti".

Ci sono tredici sms di Bazzani, uno dei grandi imputati, diretti a una utenza col suo nome. Conosce Bazzani? "Lo conosco, lo conosce mezza serie A. Ma io ho ho mai risposto a Bazzani, non ho mai parlato con lui. Mai parlato con lui".

C'è forse il sospeto che il suo nome venga usato per spettacolarizzare un'inchiesta. "Non voglio nemmeno pensare a una simile ipotesi, i magistrati fanno il loro lavoro. A me preme soltanto chiarire, subito, la mia posizione".