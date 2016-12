Gattuso: "Ho votato Berlusconi, Zamparini è cattivo"

10:16 - Rino Gattuso ha parlato a un mensile francese, "So Foot". E le sue parole non sono passate inosservate: dice di aver votato Berlusconi, ma che non lo vede come allenatore di una squadra di calcio; aggiunge che al Milan servirebbero investitori stranieri; parla della sua esperienza-lampo al Palermo e definisce Zamparini ipocrita e cattivo. Ribadendo, Gattuso, la sua vocazione a non esercitare l'arte della diplomazia.

"Ho votato per Berlusconi non perché era il mio capo ma perché credevo nel suo programma. Sapeva trasmetterti sempre una grande motivazione. Non era incompetente quando parlava di calcio, ma non gli avrei affidato nemmeno l'allenamento di una squadra di ragazzi". Lo dice l'ex milanista Rino Gattuso, in una lunga intervista al mensile francese So Foot. Parlando ancora di politica, Gattuso aggiunge che anche oggi resta "piuttosto di destra" e che apprezza Angelino Alfano.

Poi parla del momento difficile del Milan. "Il Milan ha bisogno di una ristrutturazione e di una squadra competitiva. Si sta trascinando, servirebbero investitori stranieri".



Poi parla della sua esperienza al Palermo. Maurizio Zamparini è un "completo incompetente" nel calcio, "non ci capisce niente". Aggiunge: "Mi chiamava in piena notte per rifare la formazione - racconta - ovvio che può farlo, come allenatore sono operativo 24 ore su 24. Il problema è che è totalmente incompetente. Non ci capisce niente. E poi è ipocrita e cattivo. Credo sia sotto pressione e che se potesse venderebbe, per la crisi economica. Ma chi comprerebbe il Palermo?".