Gascoigne è su Twitter, boom di follower

In due giorni 313mila follower. In pochi sarebbero riusciti in un'impresa del genere, per lui è stato un gioco da ragazzi. A Paul Gascoigne è bastato iscriversi a Twitter per raccogliere una marea di seguaci, tutti interessati a leggere i cinguettii dell'uomo maledetto del calcio inglese. "Finalmente su Twitter per tenervi aggiornati. Non vedo l'ora di mostrarvi il vero Gazza".

Questo il programma di Gascoigne, che su @gazzaofficial vanta già una marea di seguaci. Dopo la condanna per aggressione, la scomparsa per pochi giorni, il ritrovamento in evidente stato di ubriachezza e l'ennesimo ricovero in clinica, ora Gazza prova ad affidarsi al calore dei suoi fan. C'era qualche dubbio sull'autenticità dell'account, ma ci hanno pensato il figlio Regan e il giornalista amico Piers Morgan a fugare le perplessità. Gascoigne ha anche twittato parole di incoraggiamento alla Nazionale inglese: "Buona fortuna all'Inghilterra per le qualificazioni mondiali. Non vedo l'ora di vedervi. #ProudMoments".