Garibaldi Thohir: "L'Inter darà lustro all'Indonesia" 

18:55 - Dalle colonne del portale Indonesiano Republika, Garibaldi Thohir, fratello di Erick, nuovo azionista di maggioranza dell'Inter, ha parlato dell'acquisizione del club nerazzurro. Ecco le sue parole: "Spero che questa operazione possa contribuire alla crescita della nazione e dello Stato". Stando a quanto riferito da Garibaldi Thohir, l'acquisizione del club nerazzurro è stata un buon affare, perché si tratta di un club importante a livello mondiale. Lui spera che questa operazione possa dare lustro all'Indonesia nella scena internazionale.

Questo è il fratello di Thohir. Un commento? Beh, se i tifosi del'Inter si aspettano molto dal magnate indonesiano (soldi e grandi firme), la famiglia Thohir si aspetta dall'Inter ancora di più. Ovvero un rilancio del marchio Indonesia, del prestigio del Paese nel Mondo, della sua crescita internazionale. Non è un messaggio banale, è un super-impegno reciproco che i Thohir si pongono e propongono. Ci sarà molto da lavorare e da investire, in un senso e nell'altro. Le attese, come si vede, sono persino esagerate: tenendo conto che siamo pur sempre alle prese col Pallone e la sua volubilità.