Garcia-Prandelli, il patto per Roma-Napoli 

13:02 - Sono otto i calciatori della Roma in trasferta con le varie Nazionali. Daniele De Rossi, arrivato a Coverciano e visitato dai medici azzurri, è subito rientrato nella capitale a causa di un leggero infortunio. Per gli altri giallorossi, ci sono varie opportunità di impegno: e la prima cosa che Garcia ha chiesto (ottenuto) è il rientro anticipato a domenica sera di Gervinho e Benatia. Per quando riguarda Strootman, l'Olanda è già qualificata per i Mondiali e dunque...

Nel dettaglio, ecco le posizioni. Cesare Prandelli ha chiamato a Coverciano Florenzi e Balzaretti. E' chiaro che li vorrà vedere all'opera e li avrà con sè fino alla partita con l'Armenia, martedì sera. Probabile però che l'impegno pressante per entrambi sarà quello della gara con la Danimarca, venerdì, onde evitare fatiche -seppure senza l'ansia della qualificazione- a tre giorni dalla partita della Roma col Napoli.

Gervinho (Costa d'Avorio) e Benatia (Marocco) rientrano domenica sera. Strootman co n l'Olanda già ai Mondiali può centellinare le fatiche. Poi c'è il giovane Romagnoli nell'Under 21.

Così soltanto Torosidis e Pjanic avranno a che fare con due partite e con tutta la ferocia agonistica di due gare di qualificazione ai Mondiali. Le forze a dispiosizione di Garcia per Roma-Napoli saranno quasi al massimo.