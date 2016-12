Galliani: "Ci è mancato solo il gol. Avanti con Allegri"

18:34 - Finale di Chievo-Milan, subito con Adriano Galliani: "Ho appena parlato col presidnete Berlusconi. Era soddisfatto della prestazione della squadra. E' stato un buon Milan e tutti restano al loro posto, non si discute la posizione di Allegri. Se fosse entrato quel tiro di Robinho finito sul palo, adesso saremmo qui a commentare una vittoria. Il calcio è questo. Comunque siamo soddisfatti: fra l'altro non abbiamo preso gol. Andiamo avanti".

Poi le parole di Allegri. Si sente in discussione? "Se la società ha in mente un altro allenatore, lo dirà. Per quanto mi riguarda ho visto un buon Milan, diciamo discreto. Io credo che in questo periodo la nostra condanna siano gli episodi: quel palo di Robinho, per esempio. Prima o poi finirà, gli episodi ci saranno favorevoli".

C'è dell'altro, anche a proposito dell'arbitro. "Nel finale abbiamo giocato in 10 per l'espulsione di Montolivo. Nel primo tempo l'arbitro non ha ammonito Rigoni per un fallo su Montolivo, Rigoni è stato poi ammonito nella ripresa e dovevamo essere noi in 11 e il Chievo in 10. Ripeto: gli episodi sono sempre a nostro sfavore".

Poi quel Kakà arrabbiato per la sostituzione: "Eravamo in 10, rischiavamo di perdere la partita con tre attaccanti. Kakà aveva speso molto e così ho messo Cristante che è un centrocampista giovane . Coi giovani il Milan ci sa fare".

Si sente al riparo dall'esonero? "Io sono sempre tranquillo. Lavoriamo, cerchiamo di migliorare, la sosta credo ci farà bene, per ribaltare questa tendenza negativa. Abbiamo fatto 5 punti nelle ultime 5 gare, le difficoltà ci sono e sapremo superarle. Ma ripeto: sono gli episodi che da un po' ci sono sempre contrari. La sosta servirà".