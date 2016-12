Galliani-Barbara Berlusconi: incontro programmatico in vista

20:09 - Dopo lo scontro delle scorse settimane e la decisione di modificare la struttura societaria del Milan con due amministratori delegati, Adriano Galliani e Barbara Berlusconi nei prossimi giorni si vedranno in un incontro programmatico che andrà in scena molto probabilmente nella nuova sede del club. A seguire, entro la fine di dicembre, si svolgerà il cda straordinario del Milan, chiamato ad assegnare le deleghe ai due ad.

A Galliani, che manterrà la carica di vicepresidente vicario, andrà la delega per la parte sportiva, ossia per quello che concerne la prima squadra, il settore giovanile, il mercato, gli osservatori e lo scouting. Le deleghe per marketing, settore commerciale, stadio, Fondazione Milan, risorse umane e progetti speciali andranno invece a Barbara Berlusconi, che ha partecipato al consueto pranzo del lunedì ad Arcore con il padre e i fratelli in cui, secondo quanto filtra, si è parlato soprattutto di politica in un clima sereno.



Sono in vista novità anche per il settore comunicazione del Milan, che potrebbe scindersi in due: comunicazione sportiva e comunicazione riguardante tutti gli altri aspetti societari.