Galliani al Milan fino al 2017 

Dagli otto giorni ai quattro anni. Stando a quanto scrive Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, la cena di venerdì sera ad Arcore fra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, conclusa all’una di notte, avrebbe portato a questo accordo, sotto l’etichetta posta il giorno dopo dal presidente: “Il Milan va avanti con due amministratori delegati”. Galliani, appunto, e Barbara Berlusconi. Ognuno con le sue competenze, tecniche e commerciali. E in sintonia. “E’ tornato il sereno”.

Quel sereno che pareva già all’orizzonte dopo il 3-0 al Celtic, e che ora è di nuovo chiaro dopo il 3-1 di Catania. L’accordo per Galliani prevede, appunto, quattro anni di delega per la parte sportiva, a quel punto fino alla primavera del 2017: con emolumenti e liquidazione da diluire nel tempo, visto che a un certo punto -come è fatale che avvenga- ci sarà anche un Milan senza Galliani. Un compromesso, per evitare traumi al vertice della società, e in questi mesi sarebbe stato un pericolo. Un passaggio di consegne graduale, per sistemare al meglio questa stagione e capire quali saranno le mosse per la prossima, quando -è scontato?- al Milan ci sarà una nuova guida tecnica al posto di Massimiliano Allegri.

Dicono che Galliani sia rimasto al suo posto con questo accordo sancito e un ritrovato entusiasmo. Sappiamo già della telefonata fra lui e Barbara Berlusconi. E si lavora anche per risistemare il gruppo dirigente che sarà il futuro del Milan. Da Paolo Maldini a Daniele Pradé a Sean Sogliano. I nomi sono quelli conosciuti.