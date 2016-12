Galliani: "Agnelli ci ha detto bravi. E' stato molto carino" 

17:53 - Adriano Galliani, in Lega. Parla del futuro: di Honda, contratto di 3 anni e mezzo fino al 30 giugno 2017. Poi dell'orgoglio rossonero in Europa: unica squadra a rappresentare l'Italia: meno male, ma è poco, rischiamo. Infine della Juve in Turchia: l'ad rossonero ha una idea molto precisa. Quella partita andava rinviata, non si poteva giocare.



La parola a Galliani: “Honda è già in Giappone e sarà a Milano il 30 dicembre quando la squadra ricomincerà a lavorare. Il giocatore avrà un contratto di 3 anni e mezzo e di cifre non ne parliamo mai. La maglia numero 10 è una richiesta del giocatore che la società ha accettato. Abbiamo aspettative importanti, è un buonissimo giocatore e speriamo possa fare bene".

E in quale ruolo lo impiegherà Allegri? "Se giocheremo col 4-3-2-1, Honda occuperà una delle due posizioni da trequartista, a destra, con Kakà a sinistra e Balotelli davanti. Ma io non faccio l'allenatore". Non è ovviamente l'unica soluzione. Honda a destra comunque anche se il Milan dovesse giocare coi tre trequartisti.

L'Europa di Champions League: solo il Milan. "La qualificazione agli ottavi di Champions? Il nostro Dna è europeo, facciamo meglio in Europa che in Italia, peccato per le altre italiane perché così rischiamo di perdere anche il quarto posto nel ranking".

Infine su Galatasaray-Juventus, la partita della beffa e delle plemiche: "Era una partita assolutamente da rinviare”.

Proprio il presidente Agnelli, appena rientrato dalla pessima trasferta turca, si è complimentato con l'ad del Milan via sms: "Vi abbiamo lasciati soli ma sapete la strada...". Pronta la risposta di Galliani: "E' stato molto carino"