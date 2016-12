Galatasaray, Mancini: "Con la Juve sarà una partita difficile, firmerei per un pareggio"

12:02 - Appena il tempo di conoscere la squadra, e subito si fa sul serio. Roberto Mancini, neo tecnico del Galatasaray, esordirà sulla panchina turca mercoledì, nel match di Champions con la Juve: "E' un handicap prendere la squadra a un giorno dalla partita - dice l'ex allenatore del City in conferenza stampa -. Conte ha fatto un grande lavoro, sarà difficile per noi. Firmerei per un pareggio, rimarrebbe tutto aperto".

Mancini incontrerà da avversario Carlos Tevez, con cui litigò (per poi chiarirsi) ai tempi di Manchester: "Sono contento di incontrarlo - dice -. Abbiamo vinto tre titoli assieme al City. Non credo si tirerà indietro per una caviglia". Dopo aver perso 6-1 contro il Real Madrid, per il Galatasaray sarà fondamentale fare punti: "Per noi è una partita importante - spiega Mancini -. Sarebbe buona cosa fare un buon risultato, cercherò di fare del mio meglio e spero i giocatori facciano altrettanto".



Centrare l'obiettivo non sarà però facile, visto che l'avversario si chiama Juventus: "Negli ultimi due anni è stata la migliore squadra d'Italia ed è una delle migliori d'Europa, quindi sarà sicuramente una partita molto difficile. Firmerei per un pareggio? Sì, perché sarebbe un risultato positivo. Rimarremmo a un punto dalla Juve con quattro partite da giocare e rimarrebbe tutto aperto". Sulla presunta clausola Italia, che libererebbe il Mancio in caso di chiamata della Nazionale azzurra, il tecnico smentisce categoricamente: "Mi posso liberare tra tre anni, quando finisce il contratto..."