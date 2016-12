Galatasaray, Mancini: "Bella soddisfazione, ma non si doveva giocare"

17:03 - La vittoria con la Juventus ha permesso al Galatasaray di qualificarsi per gli ottavi di Champions League ai danni proprio dei bianconeri. Soddisfatto Roberto Mancini: "La vittoria l'abbiamo meritata - spiega il tecnico -, ma per me la partita non andava giocata. Era pericoloso per i giocatori, ma il delegato Uefa ha voluto giocare a tutti i costi. Resta una bella soddisfazione, ma per la qualificazione è stato decisivo il pari di Torino".

Contento e sorridente ma comunque consapevole di una partita "particolare". Per Roberto Mancini la partita non andava giocata "ma l'arbitro ha avuto pressioni dal delegato Uefa che voleva giocare a tutti i costi". Una bella soddisfazione per chi era dato per spacciato dopo l'1-6 col Real Madrid: "Nella ripresa siamo stati più aggressivi e forse abbiamo meritato la vittoria. Siamo contenti, siamo stati bravi e fortunati. Comunque ha ragione Conte, la partita è stata falsata in questo modo, ma la qualificazione si è decisa col pari di Torino".

FELIPE MELO: "ERAVAMO CARAMELLE EH?"

Tra i più euforici a fine partita l'ex di turno Felipe Melo: "Sono felice per la vittoria. Ho grandissimo rispetto per la Juventus - ha spiegato il brasiliano -. Sono una grandissima squadra, ma sono felicissimo per il passaggio del turno. Noi eravamo carichi per questa partita e tutti devono avere rispetto quando vengono in Turchia. Siamo una grande squadra". Impossibile non parlare delle condizioni del campo: "Martedì sera non si poteva giocare, oggi sì". Poi il sassolino tolto dalla scarpa: "In Italia avete scritto che il girone della Juve era semplice con una squadra tosta (il Real) e due caramelle come noi e Copenaghen. Bisogna avere rispetto per tutti".



Linda vitória, classificado para as oitavas da champions league! Bir mukemmel zafer daha ve pozun orjinali sizlerle pic.twitter.com/HwrBTNsLK6

— Felipe Melo (@_felipemelo_) 11 Dicembre 2013