Galatasaray-Juve: il resoconto della giornata

15:19 - Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti da Istanbul su Galatasaray-Juventus.

ORE 13:44 - Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi.

IL RISCALDAMENTO DEL GALATASARAY

ORE 13:38 - Il nostro inviato Nando Sanvito, in onda su premium Calcio, ci svela un curioso retroscena: "I magazzinieri del Galatasaray hanno lavato le maglie dei giocatori della Juve".

ORE 13:36 - Juve e Galatasaray in campo per il riscaldamento.



ORE 13:34 - Si riparte con le stesse formazioni di ieri. I cambi erano possibili, ma Conte e Mancini hanno scelto di continuare con i titolare di ieri. Naturalmente Marchisio resta ammonito per la Juve.

ORE 13:16 - SI GIOCA. L'ARBITRO PROENCA HA DECISO DI FAR INIZIARE IL MATCH

ORE 13:15 - Attimi di attesa per la decisione della terna arbitrale.



ORE 13:09 - Scende in campo il portiere del Gala Muslera per il riscaldamento.

ORE 13:08 - La terna arbitrale in campo con la palla per vedere se rimbalza. Terreno molto fangoso e al limite della praticabilità. A fra poco il verdetto.

ORE 13:07 - In questo momento su Istanbul splende un tiepido sole. La Turk Telekom Arena va riempendosi.



ORE 13:04 - Ecco com'è il terreno di gioco Wul lato opposto alla tribuna centrale della Turk Telekom Arena: LA FOTO

ORE 13:02 - Non si sa ancora se si giocherà con il pallone bianco classico o quello arancione.

12:57 - Anche i giocatori del Galatasary non sono soddisfatti delle condizioni del prato. L'arbitro Proença ha deciso chen comunque si inizierà a giocare, poi si vedrà l'evolversi della situazione.

FOTO: i bianconeri al momento dell'entrata in campo per valutare le condizioni del terreno di gioco. Facce perplesse: campo pessimo.

ORE 12:46 - Sopralluogo per Marotta e i giocatori della Juve che sono rimasti perplesso: in alcuni punti hanno spinto troppo col trattore per togliere la neve. In sostanza la Juve non è contenta delle condizioni del manto erboso. Ora anche l'arbitro Proença farà le sue valutazioni. Foto del nostro inviato Pierluigi Pardo.

ORE 12:37 - Anche la Juve è arrivata allo stadio.



ORE 12:40 - A un'ora e venti minuti dal match la Turk Telekom Arena è ancora praticamente deserta, solo 300 tifosi presenti.

ORE 12:25 - Il Galatasaray è arrivato allo stadio. Ancora non si vedono i tifosi.



ORE 12:11 - E' iniziato il countdown sul maxischermo dello stadio. Ora la nevicata è insistente.

ORE 12:10 - Anche l'ad della Juve Marotta si è recato allo stadio per verificare di persona la situazione.

ORE 12:08 - Ha ripreso a nevicare intensamente a Istanbul (FOTO).

ORE 12:07 - FOTO: LA SITUAZIONE ATTUALE ALLO STADIO

ORE 12:03 - Ufficiale: si gioca. La Uefa ha dato l'ok sulla sicurezza.

ORE 12:02 - Torna a nevicare a Istanbul!!! Il campo si sta imbiancando nuovamente.

ORE 11:53 - La Juventus questa mattina ha fatto risveglio muscolare in hotel, poi tutti i giocatori hanno pranzato, sempre in albergo, alle ore 11. L'arrivo allo stadio è previsto per le ore 12:45.



ORE 11:50 - Anche l'arbitro Pedro Proença, insieme alla sua terna, è arrivato allo stadio. Parteciperà anche lui al soprallugo. Ecco la foto di Pierluigi Pardo.

ORE 11:47 - Attesa per il sopralluogo dei delegati Uefa. Tutto fa pensare che si giocherà.

ORE 11:37 - Procedono velocemente i lavori di sgombero neve alla Turk Telekom Arena. Ora il tetto sembra essere stato ripulito. C'è ottimismo: si può giocare.

ORE 11:11 - Juve senza tifosi in Turchia. Il nostro inviato Gianni Balzarini ci informa che i Drughi (gruppo principale degli ultras bianconeri) hanno fatto ritorno in Italia. C'è il rischio di avere un settore ospiti deserto.

ORE 11:05 - Grandi lavori alla Turk Telekom Arena: ci sono uomini sul tetto che stanno cercando di togliere la neve per mettere in sicurezza l'impianto.

ORE 11:01 - La situazione meteorologica è in continua evoluzione a Istanbul come ci dice il nostro inviato Pierluigi Pardo che è già all'ingresso della Turk Telekom Arena.



ORE 10:38 - Come dicevamo c'è il pericolo di crollo di alcuni blocchi di neve dal tetto dello stadio ed ecco la prova. Il nostro produttore Gianluca Capizzi il nostro inviato Pierluigi Pardo hanno immortalato proprio un pezzo di neve staccarsi dalla copertura della Turk Telekom Arena e finire in campo. GUARDA LA FOTO

ORE 10:21 - C'è troppa neve sul tetto. La sicurezza è a rischio: alle 12 italiane sopralluogo sul campo da parte dei delegati Uefa.

ORE 10:18 - La Uefa è riunita per decidere che cosa fare (vedi foto del nostro produttore Gianluca Capizzi). Per le 12 italiane è prevista la decisione finale. C'è il problema sicurezza per la neve sugli spalti.



ORE 10:01 - Spalatori in azione sul campo dello stadio per liberare il manto erboso dalla neve caduta nella notte. Ci sono anche problemi tecnici: come riferisce il nostro inviato Nando Sanvito sono bloccate le linee Isdn (linee di comunicazione per effettuare la telecronaca) per il gelo.

ORE 09:53 - Ora è bufera di neve a Istanbul. Le condizioni peggiorano. LA FOTO DELLA TURK TELEKOM ARENA

ORE 09:22 - Peggiorano le condizioni meteo: i nostri inviati parlano di forte raffiche di vento freddo e nevicate a tratti. La situazione è in continua evoluzione: il sole di questa mattina sembra già essere un ricordo.

ORE 09:15 - Sono previste delle leggere nevicate per le 14, ora di inzio del match. Ma i turchi assicurano che il campo è in buone condizioni. le serpentine posizionate hanno fatto bene il loro lavoro e hanno portato il terreno a una temperatura di 20° circa. Questo non dovrebbe far attacare la neve al terreno.

ORE 08:34 - I nostri inviati Gianni Balzarini e Nando Sanvito ci spiegano che viabilità sta pian piano migliorando. Segnali incoraggianti da Istanbul, si va verso lo svolgimento del match.

ORE 08:18 - Aggiornamento meteo: a Istanbul splende un tiepido sole, ma c'è ancora tanta neve per terra.

ORE 08:11 - Problema sorteggio per la Uefa. Galatasaray-Juventus rischia di far saltare il sorteggio degli ottavi previsto per lunedì 16 dicembre. Se la partita non si giocherà non si potrà procedere all'estrazione perché ci sono dei vincoli. Infatti non si possono affrontare squadre della stessa nazione. Se Milan e Napoli dovessero passare il turno da prime (può succedere) bisognerà aspettare l'esito di Gala-Juve per effettuare il sorteggio.

ORE 07:17 - C'è anche il problema Juventus-Sassuolo. I bianconeri dovrebbero giocare sabato alle 20:45, ma stanno pensando di chiedere alla Lega di Serie A il posticipo a domenica alle 15.

ORE 07:15 - Ieri sera per la Juve è stato un rientro difficile in hotel. Sempre il nostro Nando Sanvito ci ha spiegato: "Traffico in tilt dopo la partita e per i bianconeri è stata quasi un'odissea. I giocatori e lo staff hanno anche dovuto cambiare albergo (il rientro in Italia era previsto per la notte e quindi l'hotel precedente non era stato prenotato) e hanno trovato posto al Marriott che è situato a circa trenta minuti di macchina, in condizioni di traffico normali, dallo stadio del Galatasaray".

ORE 07:13 - Il nostro inviato a Istanbul Nando Sanvito, intervenuto nel corso della prima edizione di Sportmediaset su Premium Calcio, ci ha aggiornato sulle condizioni meteo: "Abbondante nevicata nella notte, la città turca è tutta bianca. Ci sono anche problemi di viabilità con diversi spazzaneve in azione". Il recupero della partita dal 31', previsto per oggi alle 14, è ancora in forse: "E' una lotta contro il tempo per rimuovere tutta la neve caduta dal campo della Turk Telekom Arena. Non è detto che si giochi".