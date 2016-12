Francia: sospesa la squalifica di Leonardo. Ora corre da Thohir?

18:40 - Buone notizie per Leonardo. Secondo il sito di Le Parisien, il tribunale amministrativo di Parigi ha infatti deciso di sospendere la squalifica nei confronti dell'ex dirigente del Psg, 'fermato' fino al 30 giugno 2014 per un presunto spintone all'arbitro Castro al termine della gara con il Valenciennes dello scorso maggio. Questa decisione è arrivata perchè ci sarebbero "seri dubbi" sulla legittimità della sanzione. Ora Leonardo correrà da Thohir?

Originariamente lo stop inflitto all'ex direttore sportivo del Psg era di 9 mesi. La pena era aumentata fino al 30 giugno 2014 in appello. Leo aveva infatti scelto la strada del ricorso e si era così difeso: "E' il delegato prima di me, quello con l'auricolare nero, che mi blocca il cammino. E' lui che mi spinge verso l'arbitro. Sono io che vengo spinto e assalito". Le rimostranze erano relative all'espulsione di Thiago Silva nel match con il Valenciennes. La Federcalcio francese aveva chiesto alla Fifa l'estensione della squalifica a livello mondiale. Leonardo, però, non era in possesso di patentino della Federcalcio e i suoi avvocati hanno fatto presente davanti al Tar che non poteva essere punito da organismi disciplinari della Federazione.



La 'vittoria' non è definitiva (si preannuncia uno scontro con la stessa FFF che ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato), ma il dirigente ora potrà essere libero di trattare con altri club senza la paura di venir limitato nelle sue funzioni. In passato si è parlato con una certa ricorrenza di un ruolo di primo piano nella nuova Inter di Thohir.

Del resto sono di fine agosto queste dichiarazioni del brasiliano: "Avevo lasciato troppo presto il Paris Saint-Germain e poi sono tornato lo stesso può succedere all'Inter. Non ho mai parlato con Thohir, ma con l'Inter ho dei contatti continui. Il progetto di Thohir? Tutti i progetti sono simili, è normale quando arriva un investitore con un nuovo progetto e degli investimenti, si cerca di trasformare questi investimenti in un progetto sportivo. Ma non solo all’Inter sia chiaro, è la storia anche del Chelsea, del Manchester City, del Paris Saint Germain, ma anche nell’Inter quando è arrivato Moratti".