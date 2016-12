Francia: nella Top 11 c'è Pogba con Messi e Cristiano Ronaldo

17:04 - Dopo l'11 ideale dei tifosi spagnoli, ecco la formazione dell'anno scelta dai francesi attraverso un sondaggio promosso da L'Equipe. L'unico "italiano" presente è Paul Pogba della Juve, schierato a centrocampo insieme a Yaya Touré. Il modulo è il 4-2-3-1, dove alle spalle di Messi agiscono Ronaldo, Ozil e Ribery. In porta Neuer, mentre la difesa è composta da Lahm, Sergio Ramos, Thiago Silva e Jordi Alba.

Il Bayern Monaco campione d'Europa, dunque, piazza tre giocatori in squadra (Neuer, Lahm e Ribery) contro i due di Real Madrid (Ramos e Ronaldo) e Barcellona (Alba e Messi). Spicca Pogba a centrocampo, per una mediana da urlo insieme a Yaya Touré.



Proprio lo juventino e l'ivoriano sono due delle cinque novità rispetto alla Top 11 spagnola, schierata col 4-3-3 anziché il 4-2-3-1 votato dai transalpini. Le altre tre differenze riguardano il portiere (Neuer per i francesi, Valdes per gli spagnoli), il terzino sinistro (Alba preferito ad Alaba) e il trequartista: per i francesi, il numero 1 è Ozil dell'Arsenal. Iniesta, per una volta, finisce fuori rosa.