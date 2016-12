Francia, il Senato boccia la supertassa: Ibrahimovic sorride

17:56 - Pericolo scampato per Ibra & Co. in Ligue 1. Il Senato francese ha infatti bocciato l'imposta del 75% sui redditi superiori al milione di euro. Contro la supertassa hanno votato centrodestra Ump e centristi, mentre la maggioranza socialista si è espressa a favore e i comunisti si sono astenuti. Prima della votazione, l'Assemblea ha varato un emendamento che include anche l'AS Monaco tra i club che dovranno adeguarsi alle nuove aliquote.

Sorridono dunque Ibrahimovic e tutti i Peperoni della Ligue 1 e Ligue 2. I loro stipendi milionari, per ora, sembrano infatti salvi. E tirano un sospiro di sollievo anche i presidenti dei club francesi, che temono fortemente l'aliquota del 75% e hanno già minacciato di scioperare e fermare i campionati per protestare contro l'iniziativa del governo. La questione, però, non è ancora conclusa. Dopo il passaggio a vuoto in Senato, il progetto di legge fortemente voluto da Hollande torna infatti all'Assemblea Nazionale, dove i socialisti godono di un'ampia maggioranza.