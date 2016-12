Francia, Ibra-Cavani-Thiago Silva: il Psg travolge il Lione 

10:11 - Tutto facile per il Psg che al Parco dei Principi ha travolto per 4-0 il Lione. A trascinare la squadra di Blanc tre vecchie conoscenze della Serie A: ad aprire le marcature è stato infatti Cavani al 36esimo del primo tempo, il raddoppio quattro minuti più tardi, su rigore, di Ibra mentre a chiudere i conti ci ha pensato nella ripresa Thiago Silva. Nel finale altro penalty trasformato da Ibrahimovic. Il Psg è così salito a 37 punti, a +4 sul Lilla.

Trentasei partite utili, più quattro sulla più diretta inseguitrice, Cavani-Ibra coppia gol perfetta. Un Paris Saint Germain inarrestabile trascinato dall'ex napoletano e dallo svedese allunga così in testa alla classifica, gioca un calcio divertente, armonico, incisivo e illumina la notte del Parco dei Principi travolgendo il malcapitato Lione. Dieci gol in campionato per Cavani, uno in più per Ibra (doppietta su rigore con tanto di cucchiaio nella prima occasione), Thiago Silva puntuale in difesa e altrettanto in fase realizzativa più un Verratti perfetto in regia, osannato da tutto il pubblico parigino, e un Pastore in versione assist-man: gioia per i palati francesi, rammarico per tutti noi.