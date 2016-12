Francia, i club rinviano lo sciopero contro la "supertassa" al 75% 

14:27 - I club della Ligue 1 e della Ligue 2 francese hanno deciso di rinviare la giornata di sciopero contro la "supertassa" al 75%, inizialmente prevista per l'ultimo fine settimana di novembre: è quanto si legge sul sito internet del quotidiano 'Le Figaro'. Nei giorni scorsi, i club avevano annunciato lo sciopero delle partite nel fine settimana del 29-30 novembre, per protestare contro il provvedimento del presidente Francois Hollande.

Il progetto di imposta oggetto della protesta prevede di tassare le aziende che pagano salari superiori a 1 milione di euro per una cifra pari al 75% di ciascuno dei salari in questione, per il 2013 e il 2014. Secondo i calcoli del quotidiano 'L'Equipe', almeno 13 squadre di Ligue 1 sarebbero interessate, e dovrebbero pagare complessivamente circa 44 milioni di euro, di cui 20 per il solo Psg. Hollande non sembra voler tornare indietro rispetto al piano originario, ma intanto scelgono la linea morbida: nell'ultimo weekend di novembre si va in campo per la 15.ma giornata.