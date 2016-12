Francia, gaffe del ministro dello sport: confonde i due Ronaldo

14:15 - Imbarazzante gaffe del ministro francese dello sport durante la presentazione dei Mondiali all'ambasciata brasiliana di Parigi. Valérie Fourneyron aveva accanto a sè Ronaldo, l'ex fenomeno brasiliano, e lo ha presentato come il "formidabile Cristiano Ronaldo". In sala è sceso il gelo prima dell'intervento di Ronie: "Cristiano Ronaldo è portoghese". La titolare del dicastero si è in seguito scusata su Twitter dove ha sottolineato che "Ronaldo è stato il primo a farsi una risata".