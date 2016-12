Forbes: Milan sesto club più ricco al mondo

16:19 - A dispetto del campionato, c'è una classifica che incorona il Milan. E' quella di Forbes, che ha stilato la lista dei 20 club di calcio più ricchi del mondo. Secondo la prestigiosa rivista, i rossoneri si piazzano al sesto posto della graduatoria generale (dietro a Real, Manchester Utd, Barcellona, Arsenal e Bayern) e al primo di quella italiana. Dietro il Milan, in Italia, ci sono la Juve in ottava piazza e l'Inter, al quattordicesimo posto.

Nel dettaglio, secondo i calcoli di Forbes, il club rossonero può vantare un valore di 945 milioni di dollari. Un bel bottino, che, da un punto di vista patrimoniale, posiziona la squadra di Allegri sorprendentemente in cima alla classifica delle società italiane, ma che, paragonato alle prime della classe in tutto il mondo, lascia un po' di amaro in bocca. In vetta alla graduatoria, infatti, il Real Madrid vanta un valore di ben 3,3 miliardi di dollari. Non molto lontano il Manchester United, con 3,1 miliardi di dollari. Seguono poi il Barcellona, a quota 2,6 mld di dollari, l'Arsenal a 1,32 mld e il Bayern di Monaco a 1,3 mld.



E e altre italiane? Subito dopo il Milan, all'ottavo posto in classifica c'è la Juventus (694 mln), seguono poi l'Inter (quattordicesima a 401 mln) e il Napoli (diciassettesimo a 330 mln).