Follia di Felipe Melo: corre a 300 km orari alla guida di una Ferrari

20:04 - Felipe Melo non perde occasione per far parlare di sé in merito alle prodezze che compie fuori dal terreno di gioco. Il centrocampista ex Juventus, ora al Galatasaray, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae alla guida di una Ferrari a folle velocità, 300 km orari, su una normale strada cittadina. Il video ha attirato le critiche di molti tifosi, specialmente del club turco, preoccupati per il brasiliano.

Sul noto social network, infatti, in risposta al video sono tanti i commenti carichi di stupore da parte dei supporters del brasiliano. C'è chi gli chiede di "fare attenzione" e "andare più piano". Altri si domandano cosa gli passasse per la testa in quel momento. A poco, inoltre, sono servite le giustificazioni di alcuni utenti, secondo cui il video sarebbe vecchio di tre anni. Vecchio o meno, infatti, Felipe lo ha ripubblicato in questi giorni, probabilmente per ricordare quel (in)felice episodio.