Fisco-Maradona: è ancora guerra. L'argentino: "Perseguitato nel paese delle tasse"

23:32 - Prosegue la guerra tra Maradona e il Fisco. Funzionari di Equitalia hanno notificato all'argentino un avviso di mora da oltre 39 milioni di euro. Si tratta di un atto dovuto che va rinnovato ogni sei mesi e consente l'attivazione di azioni esecutive di recupero del debito fiscale. Il Pibe de Oro lo ha firmato, esprimendo poi all'Ansa tutta la sua rabbia: "E' un altro spot pubblicitario: ho subito una persecuzione nel paese delle tasse".

"Ho regalato solo amore per la gente e spettacolo sportivo senza mai fare male a nessuno ma subendo cattiverie" aggiunge Maradona. ''E' l'unica verità che presto tutti leggeranno nel libro che distribuirò nel mondo'', spiega l'argentino nella nota in cui si sottolinea che il Pibe de Oro ''oggi per la prima volta dopo 25 anni ha regolarmente ricevuto una fotocopia di una criptica richiesta milionaria''. ''Quella di Equitalia - sostiene con durezza l'avvocato dell'ex giocatore, Angelo Pisani - è l'ennesima azione spot e temeraria di una pretesa infondata e già dichiarata proprio nel merito nulla ed inesistente dai giudici nel 1992, perchè l'indagine dell'Agenzia delle entrate del 1989, alla base della presunta cartella milionaria, è stata dichiarata infondata per tutti i coobbligati Ferlaino, Careca e Alemao''.



Pisani sottolinea che ''è strano questo Fisco ad orologeria, e che Equitalia sia così solerte da fare un comunicato stampa solo ogni qualvolta si parla di Maradona, invece di trattare tutti i contribuenti in maniera uguale e distinguere i veri evasori dai contribuenti perseguitati. Nei confronti di Maradona - prosegue ancora il legale - non esiste condanna e siamo contenti del primo atto che gli è stato notificato come da noi sempre richiesto perchè ci permette di esercitare senza eccezioni pretestuose di Equitalia il diritto di difesa e dimostrare a tutti che le pretese del fisco verso Maradona sono sempre state ingiuste e incomprensibili''. ''Infine, per amore del vero, i processi penali, civili e tributari tutti tentati in difesa del campione del secolo contro il sistema Fisco-Equitalia sono ancora in corso e non ci sono sentenze definitive. Quindi il tempo che è il miglior giudice e poi la corte europea dei diritti dell'uomo faranno giustizia''.

La notifica dell'avviso - secondo quanto risulta all'Ansa - era stata tentata già ieri sera. Ma il calciatore non era uscito dall'albergo. La "consegna" è andata a buon fine grazie alla perseveranza dei funzionari di Equitalia che anche questa mattina hanno presidiato l'hotel a Milano dove alloggia Maradona.



"Nessun accanimento", spiegano fonti di Equitalia. "Gli avvisi di mora sono il titolo per poter procedere ai pignoramenti e hanno validità di 180 giorni - spiegano le stesse fonti -. Per questo motivo, una volta scaduti i termini, è necessario notificarli nuovamente al debitore". Ora Equitalia, entro questi sei mesi, può avviare le azioni di recupero, per esempio il pignoramento delle somme a titolo di compensi per partecipazioni televisive, sponsorizzazioni ecc. che Maradona dovesse vantare nei confronti di soggetti terzi.



L'ingente debito di Maradona ammonta a poco più di 39 milioni di euro ed è stato più volte confermato dalle autorità giurisdizionali competenti. In particolare si ricordano dalla sentenza della Corte di Cassazione del 17 febbraio 2005, da quella della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata nel giugno 2012 e dalla sentenza della Commissione Tributaria Centrale del primo febbraio di quest'anno. Inoltre, con un'ulteriore sentenza della Commissione Tributaria. Provinciale di Napoli n.7/21/13 depositata il 10/01/13, divenuta definitiva per mancata opposizione, e' stato dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese di lite, contro un presunto rifiuto su istanza di sgravio.

MARADONA IN TRIBUNA ALL'OLIMPICO PER ROMA-NAPOLI

Lo ha chiesto la figlia Dalma perché, spiegano, "vuole vedere dal vivo la squadra di papà". Impedirle di realizzare questo suo desiderio, quindi, era impossibile. Fatto sta che Diego Maradona ha sciolto il piccolo dubbio residuo e ha confermato, attraverso il suo legale Pisani, la sua presenza all'Olimpico per vedere Roma-Napoli. Una stella tra le stelle nella giornata più importante di questa prima fase di campionato. "Totti e il presidente della Roma Pallotta hanno dimostrato grande disponibilità - ha detto Pisani - Maradona ha accettato l'invito, anche per esaudire il desiderio di sua figlia Dalma che lo ha raggiunto a Milano e vuole vedere dal vivo la ex squadra del padre. Dopo Milano, coloreremo d'azzurro anche lo stadio Olimpico".



IL FISCO GLI NOTIFICA UNA CARTELLA

Intanto la sua lotta contro il Fisco italiano continua. Funzionari di Equitalia hanno notificato stamattina a Maradona un avviso di mora da oltre 39 milioni di euro. Lo riporta l'Ansa, secondo cui si tratta di un atto dovuto che va rinnovato ogni sei mesi e che consente l'attivazione di azioni esecutive di recupero del debito fiscale. 'Il Pibe de Oro' lo ha firmato. La notifica dell'avviso - secondo quanto risulta all'Ansa - era stata tentata già ieri sera. Ma il calciatore non era uscito dall'albergo. La "consegna" è andata a buon fine grazie alla perseveranza dei funzionari di Equitalia che anche questa mattina hanno presidiato l'hotel a Milano dove alloggia Maradona. Era presente, alla firma, anche l'avvocato del calciatore, Angelo Pisani.

"Nessun accanimento", spiegano fonti di Equitalia. "Gli avvisi di mora sono il titolo per poter procedere ai pignoramenti e hanno validità di 180 giorni - spiegano le stesse fonti -. Per questo motivo, una volta scaduti i termini, è necessario notificarli nuovamente al debitore".

Ora Equitalia, entro questi sei mesi, può avviare le azioni di recupero, per esempio il pignoramento delle somme a titolo di compensi per partecipazioni televisive, sponsorizzazioni ecc. che Maradona dovesse vantare nei confronti di soggetti terzi.

L'ingente debito di Maradona ammonta a poco più di 39 milioni di euro ed è stato più volte confermato dalle autorità giurisdizionali competenti. In particolare si ricordano dalla sentenza della Corte di Cassazione del 17 febbraio 2005, da quella della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata nel giugno 2012 e dalla sentenza della Commissione Tributaria Centrale del primo febbraio di quest'anno. Inoltre, con un'ulteriore sentenza della Commissione Tributaria. Provinciale di Napoli n.7/21/13 depositata il 10/01/13, divenuta definitiva per mancata opposizione, e' stato dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese di lite, contro un presunto rifiuto su istanza di sgravio.