Fisco: Maradona chiede aiuto a Careca e Alemao 

16:21 - La Commissione Tributaria regionale di Napoli - in seguito alla presentazione di un'istanza di verifica documenti e querela di falso presentata dagli avvocati di Diego Maradona, Angelo Pisani e Angelo Scala - ha rinviato il processo sulla querelle fiscale tra l'ex campione argentino e il fisco italiano riguardante una presunta violazione fiscale di 6 milioni di euro (40 milioni di euro con interessi e more), all'udienza del 12 febbraio 2014.



In aula erano presenti il legale del campione argentino avv. Pisani e i legali romani di Equitalia e Agenzia delle Entrate. Gli avvocati del pool difensivo di Diego Armando Maradona intendono chiedere che nell'ambito del processo siano ascoltati gli ex calciatori brasiliani del Napoli Careca e Alemao, all'epoca dei fatti compagni di squadra di Diego.

"Potranno confermare – dice Pisani - come raccontato anche nel libro di Maradona, che non c'è mai stata evasione fiscale da parte di nessuno in questa vicenda. Careca e Alemao verranno anche a testimoniare a favore di Maradona, hanno già dichiarato di essere pronti per raccontare come sono andate le cose 20 anni fa".

Pisani ribadisce che "l'unica colpa che potrebbe essere addebitata a Diego è quella di non aver fatto ricorso: era malato e quindi impossibilitato a impugnare quell'accertamento peraltro mai notificatogli, che poi gli stessi giudici hanno dichiarato nullo e infondato".

"Da oggi ci avviciniamo alla verità che, se verrà fuori, sancirà che Maradona non è mai stato un evasore fiscale. Così il grande equivoco durato oltre 20 anni si sgonfierà come un pallone. Speriamo di trovare un giudice coraggioso e capace di risolvere questo scandalo che faccia vincere la verità e la giustizia".