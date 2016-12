Tgcom24 >

Sport >

Fiorentina-Verona 4-3: emozioni forti. I viola prendono l'Inter 2 dicembre 2013 Fiorentina-Verona 4-3: emozioni forti. I viola prendono l'Inter Fiorentina avanti con Borja Valero, sorpasso del Verona (Romulo e Iturbe), poi gol di Borja Valero, Vargas e Rossi. Verona in 10 (rosso a Jankovic) e brividi finali col 4-3 di Jorginho di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:01 - Fiorentina-Verona 4-3, succede di tutto: grandi gol e anche errori dei portieri. Vantaggio viola con Borja Valero, sorpasso veronese di Romulo e Iturbe, poi tre gol della squadra di Montella con Borja Valero, Vargas e Rossi su rigore. Verona in dieci (rosso a Jankovic) e capace del terzo gol con Jorginho. Finisce qui, con queste mille emozioni. La Fiorentina aggancia al quarto posto l'Inter (27 punti). Per il Verona terza sconfitta consecutiva.

LA PARTITA E LE PAGELLE

LA PARTITA

Tribuna piena, è anche la festa per Batistuta, e c'è anche Prandelli. Campo ricco di giuste tensioni per una sfida che sa molto di Europa: la Fiorentina per riprendere l'Inter al quarto posto; il Verona per un sorpasso proprio ai danni dei fiorentini. Di più: la Fiorentina arriva dalla sconfitta 0-1 di Udine; il Verona dal doppo ko con Genoa e nel derby: al ribasso. Accidente dell'ultimo minuto: si ferma Pizarro, in campo Ambrosini.

E via. Per un quarto d'ora che ha sapori forti. Fortissimi. Affondo di Borja Valero al 5', tiro forte e teso dai venti metri che sorprede Rafael. Gioie viola, subito. Sessanta secondi ed ecco Iturbe, giovane carico di grandi qualità: potente e preciso il suo tiro, Neto respinge, Romulo accorre e fa 1-1. Altri respiri ed ecco ancora Iturbe al 13': carica sempre da lontano e accende la sua notte: gran gol. Verona in vantaggio. Firenze attonita. Ma bastano ancora sessanta secondi per vedere Borja Valero riprovarci dai venti metri: pallone deviato e gol. Siamo 2-2. Difese allegre? Forse sì. Portieri sorpresi? Anche. Ma sono anche prodezze balistiche, queste. Il bello del calcio.

Poi le acque si quietano. Ci mancherebbe. I controlli sono più serrati. La Fiorentina cerca di far gioco, ma l'assenza del passo breve di Pizarro limita la qualità. Il Verona si chiude con maggiore accortezza: non è il tempo di cercare chissà cosa, dopo essersi illusi. Montella sposta gli equilibri della squadra più in avanti, ma senza smarrire i concetti di difesa. Un tiro di Rossi sul finire del tempo è un mezzo brivido. Un contrattacco di Toni al 42' provoca un po' di tensione in casa viola, e questo è il prologo al quinto gol (fin qui) della serata, con un'altra prodezza balistica da lontano. La fornisce Vargas, diagonale cui Rafael oppone scarsa resistenza: 3-2. Riposo.

Montella cambia, all'inzio di ripresa: fuori Vecino, un po' troppo sulle sue, dentro Fernandez e cambia anche la faccia della partita con l'episodio che, virtualmente, la chiude. Affondo di Tomovic, Jankovic a terra tocca il pallone con la mano, l'arbitro e il giudice dietro la porta vedono e la sanzione per i veneti è feroce: espulso Jankovic, rigore per il piede infallibile di Pepito Rossi, esecuzione e 4-2. Si potrebbe chiudere qui. Non si vede come il Verona possa ribaltare la tendenza, con l'uomo in meno.

E invece il Verona è una squadra ricca e piena. E se quel mani di Jankovic è una feroce condanna, ecco pronte le contromisure dieci contro undici, il coraggio di Toni che avvicina la porta di Neto e poi Jorginho che affila un rasoterra di mirabile precisione: palla in gol al 27' st e gara riaperta. Ma senza altre scosse vere. Finisce 4-3. Fiorentina insieme all'Inter. Veronesi giù: 3 sconfitte di fila.

LE PAGELLE

Borja Valero 7,5 - Capitano e cannoniere. Fa tante cose, compreso un ruolo di regia quasi perfetto.

Rossi 6,5 - Non è una gran partita, la sua. Ma il rigore della (relativa) tranquillità viola non lo sbaglia. E non è poco.

Neto 5.5 - Non è notte da portieri. I tiri dei veronesi sono al veleno. Ma lui...

Ambrosini 6 - Ripescato all'ultima ora, fa il suo mestiere. Da mestierante.

Vargas 7 - Partita di sacrificio, non tanto brillante in fase difensiva, ma intensa per ritagliarsi anche lo spazio di un bel gol.

Rafael 5 - Nulla può sui tiri della Fiorentina? Bah, a volte è un po' impreparato. Non è notte da portieri.

Iturbe 7 - Ha la dinamite nei piedi e una voglia di emergere grande così.

Romulo 6,5 - Grande lavoro a tutto campo e il primo gol del Verona.

Toni 6 - Ha sempre una gran voglia di fare: gli manca il guizzo sotto porta. E non riesce a incidere.







IL TABELLINO

FIORENTINA-VERONA 4-3

Fiorentina (3-5-2): Neto 5,5; Tomovic 6, Gonzalo 5,5, Savic 6; Cuadrado 6, Borja Valero 7,5, Ambrosini 6, Vecino 5 (1' st M. Fernandez 6), Vargas 7; Joaquin 6 (29' st Matos 5,5), Rossi 6,5 (89' st Ilicic sv). A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, Bakic, Rebic, Olivera, Wolski. All.: Montella 6,5

Verona (4-3-3): Rafael 5; Cacciatore 6 (32' st Martinho sv), Gonzalez 5,5, Maietta 5, Agostini 6 (40' st Cacia sv); Romulo 6,5, Jorginho 6,5, Halfredsson 5,5 (20' st Cirigliano 6); Iturbe 7, Toni 6, Jankovic 5. A disp.: Mihaylov, Nicolas, Albertazzi, Rubin, Moras, Marques, Donati, Donadel, Longo, Sala, Gomez. All.: Mandorlini 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 5' Borja Valero (F), 6' Romulo (V), 13' Iturbe (V), 14' Borja Valero (F), 43' Vargas (F), 9' st rig. Rossi (F), 27' st Jorginho (V)

Ammoniti: Ambrosini, M. Fernandez (F), Jankovic, Romulo, Cacciatore (V)

Espulsi: 8' st Jankovic (V) per aver interrotto una chiara occasione da gol