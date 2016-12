Fiorentina, ricorso contro la squalifica di Cuadrado

16:00 - L'espulsione per doppia simulazione, e dunque doppia ammonizione, di Cuadrado non è andata giù alla Fiorentina. Il club toscano ha così deciso di fare ricorso contro la squalifica del talento colombiano che lo costringerà a saltare la sfida di San Siro contro il Milan. Per la Fiorentina la squalifica è ingiusta e gravosa e la speranza è di far valere in qualche modo la prova tv. Le possibilità che il ricorso venga accolto sono comunque minime.

Come mostrato dalle immagini tv sul colombiano della Fiorentina è stato commesso da parte del napoletano Inler un fallo da rigore. E attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina sottolinea come "dalle immagini televisive si evinca chiaramente la buona fede del nostro calciatore da tutti riconosciuto come professionista che vive il calcio con allegria e professionalità e non rientra nella categoria dei simulatori seguendo la linea della società che trasmette ai propri giocatori valori come fair play e correttezza".

SPUNTA UN PRECEDENTE

C'è un precedente in Italia di prova tv usata a discolpa di un calciatore. Un episodio analogo a quello accaduto ieri a Firenze nel match con il Napoli (Cuadrado squalificato per doppia ammonizione, perché accusato dall'arbitro Calvarese di simulazione, dopo che Inler lo ha sgambettato in area) risale alla partita Varese-Crotone dello scorso campionato, con l'espulsione rimediata da Fabrizio Grillo, accusato in quell'occasione di avere scalciato da terra un avversario. Le immagini tv dimostrarono l'innocenza del giocatore e il Giudice sportivo di serie B, il 24 dicembre 2012, accolse il ricorso del club lombardo proprio grazie alla prova televisiva. "Le acquisite riprese tv - scrisse il giudice - sono in piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità".