Fiorentina, respinto il ricorso per la squalifica di Cuadrado

17:34 - Dopo che il Giudice sportivo ha respinto il ricorso della Fiorentina contro la squalifica di Cuadrado, espulso col Napoli per doppia ammonizione (la seconda per simulazione, poi smentita dalle immagini televisive), la società viola si è vista recapitare la stessa risposta, stavolta dalla Corte di giustizia federale, riunitasi d'urgenza a Roma per analizzare il caso. Il colombiano resta dunque indisponibile per la trasferta col Milan.

Cuadrado - per effetto dell'inammissibilità del ricorso - è stato quindi squalificato dal Giudice sportivo per una giornata. All'attaccante della Fiorentina è stata inflitta, inoltre, un'ammenda di 2 mila euro per la relativa simulazione (comunque smentita dalle immagini televisive). L'organo di giustizia sportiva, non ammettendo il ricorso, ha spiegato che, così facendo "non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall'arbitro sul terreno di gioco, dando per scontata, nell'ipotesi in esame, l'assegnazione di un calcio di rigore con una valutazione di competenza esclusiva del direttore di gara".



La Fiorentina può invece tirare un sospiro di sollievo per Pizarro, che era a rischio squalifica per aver mimato il gesto delle manette (alla Mourinho) dopo il mancato rigore su Cuadrado. Il cileno, dunque, sarà a disposizione col Milan.

IL TIFO VIOLA CONTRO BRASCHI E NICCHI

Intanto però Non si placa la rabbia dei tifosi viola. Uno striscione critico nei confronti del designatore arbitrale Stefano Braschi e del presidente dell'Associazione arbitri, Marcello Nicchi, è apparso oggi sui cancelli dello stadio Franchi. Firmato dal Viola club Campi, uno dei maggiori della curva Fiesole, lo striscione recita: "Braschi e Nicchi, la pazienza è finita, basta incompetenti".