Fiorentina, Pizarro in dubbio contro il Milan: a rischio squalifica per le manette

11:59 - Pizarro come Mourinho. Dalle manette mimate dal portoghese in Inter-Sampdoria del 2010 a quelle mostrate al pubblico viola dal cileno al termine di Fiorentina-Napoli: il gesto di Mou contro l'arbitraggio di Tagliavento, quello del Pec contro Calvarese per il rigore non dato a Cuadrado. Per l'allenatore nerazzurro scattarono tre giornate di squalifica, ora anche Pizarro rischia lo stop, eventualità che gli farebbe saltare la sfida col Milan.

LA FIORENTINA E' TRANQUILLA

La Fiorentina è comunque tranquilla. Non c'è infatti particolare apprensione nel club viola che confida di vere il centrocampista per la sfida coi rossoneri. Un rebus che si chiarirà comunque a breve, nel pomeriggio. Più che altro Pizarro rischia il deferimento da parte della Procura Federale, esattamente come accaduto la scorsa estate quando nel ritiro di Moena si era espresso ironicamente sul finale della scorsa stagione, alludendo a favori arbitrali per il Milan che erano costati l'esclusione dalla Champions della Fiorentina. Allora il procedimento fu chiuso con un'ammenda di 13mila euro. Resta tuttavia il precedente del febbraio 2010 quando Mourinho mimò il gesto delle manette per protestare contro l'arbitraggio di Tagliavento: allora scattarono tre giornate di stop.

IL TIFO VIOLA CONTRO BRASCHI

Intanto però con si placa la rabbia dei tifosi viola. Uno striscione critico nei confronti del designatore arbitrale Stefano Braschi e del presidente dell'Associazione arbitri, Marcello Nicchi, è apparso oggi sui cancelli dello stadio Franchi. Firmato dal Viola club Campi, uno dei maggiori della curva Fiesole, lo striscione recita: "Braschi e Nicchi, la pazienza è finita, basta incompetenti".