Fiorentina-Pandurii, Montella: "Joaquin ha numeri eccezionali"

10:10 - La Fiorentina centra la terza vittoria (su tre gare) in Europa League e si avvicina alla qualificazione. "C'è stata la possibilità di cambiare molti giocatori, usandone altri che che hanno risposto benissimo e ci hanno dato qualcosa in più con le loro motivazioni", spiega Montella dopo il match col Pandurii. Elogi ai singoli: "Joaquin ha numeri eccezionali, Bakic ha finito giganteggiando, Compper non sbaglia mai l'interpretazione di una gara".

Il tecnico è a dir poco soddisfatto della squadra, a partire da quelli che sin qui hanno trovato meno spazio. "Bakic è partito un po' contratto, poi meglio col passare dei minuti e ha finito giganteggiando, può avere la fortuna di crescere con noi. E' un ruolo importante il suo, ci vorrà del tempo per averlo al meglio".



Joaquin, autore di un gol strepitoso, viene esaltato dal tecnico: "Ha numeri eccezionali, sta trovando la continuità grazie al fatto di giocare di più, ha avuto bisogno di qualche settimana in più rispetto agli altri. Con lui si è instaurato subito un buon rapporto, fin dal ritiro. Si è dovuto allenare più del solito perché nella sua carriera ha sempre giocato titolare, e quindi si allenava giocando. Il passaggio è stato solo questo, avvenuto in maniera del tutto serena. Gonzalo? sta benissimo, è troppo importante per noi. L'ho sostituito solo per preservarlo, non per la botta presa". Si chiude con Compper: "E' particolarmente intelligente, un grande difensore, non sbaglierà mai l’interpretazione di una gara, un difensore in questo senso da prima fascia, non ho mai bisogno di spiegargli bene".