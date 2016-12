Fiorentina, Montella: "Vogliamo vincere le partite giocando bene"

15:25 - Dopo il pareggio europeo, per la Fiorentina è tempo di proiettarsi verso il difficile incontro con il Verona. Riguardo la gara ha parlato il tecnico viola Vincenzo Montella: "Dobbiamo ripartire dal calcio che abbiamo sempre espresso. Vogliamo vincere giocando bene. L'areoplanino fa il punto anche sulla prossima finestra di mercato: "Faremo quel che si può. Noi per adesso siamo contenti del lavoro svolto da tutte le componenti della società".

Montella parla anche dei singoli, viola e non. "Toni? Luca ci ha dato tanto la scorsa stagione, anche dentro lo spogliatoio. Ma nel calcio sono le motivazioni a fare la differenza e stare dietro a Gomez e Rossi per uno come lui non è facile". A chi domanda come sta la squadra dopo il doppio stop contro Udinese e Pacos l'ex allenatore giallorosso risponde ottimista: "Stanno tutti molto bene fisicamente a parte Pasqual che ha un affaticamento, vediamo se riuscirà a recuperare"- poi aggiunge- "Ilicic? La sua postura non lo aiuta ma il suo comportamento è sempre da professionista".

Infine una battuta su Batistuta, probabile guest star al Franchi lunedì sera: "Se porta le scarpe lo facciamo giocare".