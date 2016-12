Fiorentina, Montella: "Ripartiamo dal secondo tempo della gara con il Parma"  

10:24 - "Neto? Tutti commettono errori, i momenti di difficoltà ci stanno per tutti. Domani giocherà colui che garantisce più sicurezza". Così Montella mette in dubbio la presenza del discusso portiere nella gara contro il Dnipro. Sulla sfida di Europa League il tecnico viola sottolinea: "Loro sono una squadra matura con delle buone indiviualità. Dovremo giocare come nel secondo tempo contro il Parma, la gestione dei momenti della partita deve cambiare ".

Montella, nonostante il momento delicato, mostra di fidarsi dei suoi uomini e apprezza il sostegno della società: "Con me la Fiorentina ha sbagliato poche partite perché difficilmente questo gruppo tradisce. Andrea Della Valle ci è stato vicino, ha ribadito la sua fiducia. Percepisce che questa squadra può far bene".

La Viola non intende snobbare l'impegno in Europa League: "La proprietà e noi abbiamo il massimo rispetto di questa competizione. Loro sono una squadra molto forte, completa e compatta. Sono abituati alle competizioni europee. Hanno giocatori importanti in attacco, di alcuni so pronunciare il nome, di altri no".

Quanto alle scelte di formazione restano, nonostante l'emergenza, alcuni dubbi: "Cuadrado? Non è al meglio, vediamo oggi. Bisogna vedere se è libero mentalmente, deve giocare con gioia. Anche Ilicic non sta molto bene. Se la fossimo stati al completo, sarebbe rimasto fuori".