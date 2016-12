Fiorentina, Montella: "Potevamo anche vincere" 

15:26 - La Fiorentina esce a mani vuote dall'Olimpico e Vincenzo Montella si mangia le mani. "La Roma - ha detto - è una grandissima squadra che ha fatto una grandissima partita, ma la Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Abbiamo avuto varie occasioni per portarci in vantaggio, ma non siamo stati bravi a sfruttarle, loro invece sì. Per quel che abbiamo fatto vedere questa partita avremmo potuto anche vincerla. Ma accettiamo la sconfitta".



"E' stata una partita equilibrata, giocata a viso aperto, non credo fosse così netta la vittoria della Roma. La partita è stata equilibrata, a tratti c'è stata la supremazia loro, a tratti la nostra", ha aggiunto. Ma quanto brucia il ko? "Le sconfitte bruciano tutte; quella di oggi era una partita importantissima per il risultato e per la classifica. Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra grandissima, che ha un gioco molto efficace e attacca gli spazi in modo devastante. Ma le sconfitte bruciano con tutte le squadre".