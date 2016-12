Fiorentina, Montella: "Poco brillanti, ma ho visto la squadra lottare" 

23:47 - Il pareggio senza gol dell'Olimpico è apprezzato da Vincenzo Montella: "Non siamo stati brillanti come al solito - ha spiegato il tecnico della Fiorentina - ma ho visto la squadra lottare. Un anno fa questo tipo di partita l'avremmo persa. E' il momento giusto per la sosta". Sulla sponda Lazio, Petkovic ha qualcosa da recriminare: "Ho visto una gran prestazione, sono contento. Ma ci è mancata un po' di fortuna. Prima o poi tornerà".

"La Lazio fatto più di noi - ammette candidamente Montella -. Abbiamo provato a fare la partita per 15' ma eravamo molto lenti. Ma ho visto la squadra lottare in maniera diversa nelle difficoltà rispetto all'anno scorso. Complimenti ai ragazzi, ora speriamo di recuperare qualcuno degli infortunati. Rossi, Pasqual, Ambrosini, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez non sono al top perché hanno sempre giocato, ma non ho alcun rimpianto per averli utilizzati giovedì in Europa: sono quelle gare che aiutano a crescere".

In casa Lazio invece sono due punti quasi buttati: "Sono contento per quello che ha fatto la squadra, sono mancati concretezza e un pizzico di cinismo - spiega Petkovic -. E' stato comunque importante vedere una prestazione del genere. La squadra ci crede ed è compatta. La tenuta difensiva? Io spero sempre di fare un gol più dell'avversario, ma certo è un buon segno". Biglia preferito a Ledesma: "Cristian ha fatto più partite di fila. Biglia è stato a lungo infortunato e dà più dinamismo. Ci serviranno tutti e due in questa stagione".