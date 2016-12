Fiorentina, Montella: "Per rimanere lassù serve qualcosa a gennaio" 

15:36 - Alla ricerca della decima vittoria, per non mollare alcun obiettivo, anche quello massimo. E' il Montella pensiero alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Confermarsi - ha detto il tecnico della Fiorentina - è complicato, molte squadre hanno investito molto quindi è un vanto riuscire a stare sempre nelle prime posizioni. Il nostro obiettivo è rimanere lassù. Pensiamo a prepararci per la decima vittoria. Gomez out? Abbiamo fatto bene anche senza".

"Il Sassuolo è una squadra molto difficile da affrontare - continuato Montella - un gruppo che ha fatto bene con molte squadre importanti in testa alla classifica. Adesso pensiamo a questo e poi, solo poi, al mercato: certo per mantenere questo status e puntare più in alto magari dovremo fare qualcosa in più. Vediamo però cosa si può fare, mi sembra che il presidente abbia fatto già tantissimo fino ad oggi a livello personale e di questo non posso che ringraziarlo".



Infine una battuta, amara, sul calcioscommesse: "Ho provato disgusto a vedere Brocchi e Gattuso in prima pagina per qualcosa di ipotetico. Conosco Rino da anni e so quanto bene faccia alle persone meno fortunate. Mi ha dato fastidio leggere queste accuse perchè non credo che sia vero".

ANDREA DELLA VALLE: "SIAMO SULLA STRADA GIUSTA"

''Sono molto soddisfatto di questa Fiorentina, c'è un progetto ben definito e che vogliamo continuare a portare avanti, un progetto dove Montella è al centro e dove remiamo tutti dalla stessa parte''. Cosi' Andrea Della Valle durante il brindisi con la stampa, allo stadio Franchi, alla vigilia della trasferta con il Sassuolo. ''Davanti abbiamo club molto forti, con budget il doppio più grandi dei nostri, senza contare certe società che ci stanno dietro - ha continuato il patron viola - e anche per questo siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Siamo tutti convinti di essere sulla strada giusta, quest'anno ci sono tutti gli ingredienti per fare bene a partire da una squadra che con il tempo è diventata sempre più matura''.