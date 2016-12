Fiorentina, Montella: "Napoli da scudetto, noi no"

17:32 - Dopo la vittoria del Bentegodi in rimonta sul Chievo, la Fiorentina è pronta per il big match del Franchi contro il Napoli. Alla vigilia della sfida il tecnico viola Vincenzo Montella elogia la squadra allenata da Benitez: "E' costruita benissimo, anche se non ha una rosa amplissima. Loro sono da scudetto, anche se gli impegni di Champions potrebbero pesare. Noi invece non dobbiamo pensare a quel traguardo, ma solo a giocare".

Secondo Montella, uno dei segreti del Napoli sta proprio in panchina: "Ammiro molto Benitez, è un allenatore di spessore internazionale - prosegue l'allenatore della Fiorentina -. Prepara bene le partite e spesso la formazione della partita precedente è fatta anche in base a quella successiva. E poi mi sembra che si sia inserito molto bene nel contesto napoletano". Dal match del Franchi l'ex aeroplanino attende risposte importanti dai suoi: "Per la Fiorentina sarà importante riuscire a confrontarsi con un avversario di primo livello. Scontro Rossi-Higuain? Hanno entrambi un gran senso del gol - spiega - ma mi aspetto una gara spettacolare tra due squadre che provano sempre a fare la partita. Quest'anno il Napoli mi sembra più cinico e capace di gestire le partite e i risultati da grande squadra".

Il tecnico si sofferma poi sulla condizione di alcuni giocatori: "Aquilani e Cuadrado stanno bene e ci saranno, ma purtroppo mancherà ancora Gonzalo Rodriguez che per noi è molto importante". Infine Montella allontana ogni ipotesi di un suo eventuale approdo sulla panchina azzurra: "Io al Napoli? Sono felice di essere l'allenatore della Fiorentina, non penso più in là".