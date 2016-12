Fiorentina, Montella: "Mercato? Se arriva uno forte..."

18:51 - La Fiorentina continua a convincere e macina un altro successo esterno sul campo del Sassuolo. L'1-0 targato Giuseppe Rossi vale il quarto posto solitario, e Vincenzo Montella può esultare per i 3 punti: "Non so se possiamo puntare in alto - sottolinea il tecnico viola -, di sicuro passeremo le feste con serenità. Mercato? Oggi mancavano giocatori impossibili da sostituire, la rosa è adeguata ma se arriva qualcuno forte lo prendo volentieri...".

Montella passa poi all'analisi della gara di Reggio Emilia e della prestazione dei singoli: "Il Sassuolo ci ha concesso poco nel primo tempo, nella ripresa le squadre si sono allungate ed è venuta fuori la nostra qualità. Abbiamo meritato di vincere. Neto? C'era scetticismo intorno a lui, non è stato facile ma ora è una garanzia. A Pizarro non rinuncio mai volentieri, nell'ultima mezzora mi è piaciuto molto per come ha interpretato la gara".

Chiusura sulla possibilità di dare qualche giorno in più di riposo alla squadra per le festività natalizie: "Lo scorso anno l'ho fatto, quest'anno non posso perché giochiamo già il 5 gennaio. Noi dello staff mangeremo un po' di panettone in più, i giocatori spero di no: le prossime tre partite possono fare la differenza".