Fiorentina, Montella: "Juve in Europa League? Abbiamo già una finalista"

Montella 'punge' la Juve, fresca di eliminazione dalla Champions e di retrocessione in Europa League, alla vigilia della sfida casalinga contro il Dnipro. "Una finalista ce l'abbiamo già... - ha detto il tecnico della Fiorentina - Guardare troppo in là non serve a nulla. Guardiamo il sorteggio e poi ragioniamo gara dopo gara". E ancora: "Basta il pareggio? Non siamo capaci, abbiamo il dovere di onorare la competizione. Giocherà la squadra migliore".

La Fiorentina è già qualificata ai sedicesimi e al Franchi contro il Dnipro giocheranno per difendere il primo posto nel girone. "La Champions ha un livello di partite molto diverso dal punto di vista fisico rispetto all'Europa League - ha aggiunto Montella - Però nella seconda fase anche le gare di questa competizione saranno all'altezza. Adesso non abbiamo adesso più stimoli di provare ad arrivare alla finale perché c'è anche la Juve. Procediamo passo dopo passo con l'obiettivo, come è stato finora, di onorare fino in fondo questa coppa. Noi siamo contenti del nostro cammino e vogliamo arrivare primi nel girone. Il Dnipro è una squadra forte, lo abbiamo visto anche all'andata. Gomez? Non cambia nulla, non l’abbiamo avuto sino ad ora, quindi non cambia assolutamente niente. Neto piuttosto che Munua? Vedremo domani".